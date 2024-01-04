Камоцци: «Вопрос только к Гасперини, почему Миранчук так мало играет»

Бывший советник руководства «Спартака» Франко Камоцци прокомментировал игру полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в матче против «Сассуоло» (3:1) в 1/8 финала Кубка Италии.

Россиянин забил и отдал голевую передачу.

«Миранчук вчера хорошо себя проявил. Если россиянин играет, то ему не надо уходить из «Аталанты». Вопрос только к Гасперини, почему такой футболист, как Алексей, так мало играет», — цитирует Камоцци Sport24.

В текущем сезоне Миранчук провел 14 матчей за «Аталанту» во всех турнирах, забил два мяча и сделал три голевые передачи. Его контракт с бергамасками рассчитан до лета 2025 года.