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Италия

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Камоцци: «Кварацхелия — футболист топового уровня, но сравнение с Марадоной мне кажется чрезмерным»

Алина Савинова
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Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, отреагировал на новое достижение грузинского вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

В матче 27-го тура чемпионата Италии против «Торино» (4:0) Кварацхелия забил гол и отдал результативную передачу. Он стал первым футболистом за последние 17 лет, который набрал «10 голов + 10 передач» в дебютном сезоне в клубе из топ-5 лиг Европы.

«Этот новый рекорд — отличное достижение для Хвичи Кварацхелии. Последние результаты грузина доказывают, что это отличный футболист топового уровня, но сравнение его с Диего Марадоной мне кажется чрезмерным», — приводит Sport24 слова

Всего в текущем сезоне 22-летний грузин провел за «Наполи» 30 матчей, забил 14 голов и отдал 16 результативных передач.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-20-franko-kamotstsi-kvaratskheliya-otlichnyy-futbolist-topovogo-urovnya-no-sravneniya-s-maradonoy-chrezmerny
Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
Франко Камоцци
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