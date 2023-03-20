Камоцци: «Кварацхелия — футболист топового уровня, но сравнение с Марадоной мне кажется чрезмерным»

Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, отреагировал на новое достижение грузинского вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

В матче 27-го тура чемпионата Италии против «Торино» (4:0) Кварацхелия забил гол и отдал результативную передачу. Он стал первым футболистом за последние 17 лет, который набрал «10 голов + 10 передач» в дебютном сезоне в клубе из топ-5 лиг Европы.

«Этот новый рекорд — отличное достижение для Хвичи Кварацхелии. Последние результаты грузина доказывают, что это отличный футболист топового уровня, но сравнение его с Диего Марадоной мне кажется чрезмерным», — приводит Sport24 слова

Всего в текущем сезоне 22-летний грузин провел за «Наполи» 30 матчей, забил 14 голов и отдал 16 результативных передач.