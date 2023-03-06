0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 15:28

Камоцци рассказал, почему Миранчуку будет сложно выиграть награду лучшего игрока месяца

Telegram Дзен

Бывший советник руководства «Спартака» Франко Камоцци оценил шансы полузащитника «Торино» Алексея Миранчука выиграть награду лучшего игрока февраля.

«У Алексея Миранчука отличные показатели в «Торино», поэтому будет хорошим результатом, если россиянин получит награду игрока месяца в Серии А. Но все равно Ди Мария и Кварацхелия сейчас на более высоком уровне. Выиграть эту награду у них будет сложно», — цитирует Камоцци Sport24.

Ранее российский полузащитник попал в число номинантов на награду лучшему игроку февраля в Серии А. Кроме него на нее претендуют: Виктор Осимхен, Хвича Кварацхелия (оба «Наполи»), Анхель Ди Мария («Ювентус») и Федерико Баскиротто («Лечче»).

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-06-kamotstsi-miranchuku-budet-slozhno-vyigrat-nagradu-luchshemu-igroku-mesyatsa-v-serii-a-u-di-marii-i-kvaratskhelii
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Торино
Франко Камоцци
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Думаю, у нас еще будет много финалов»: Медведев и Рублев обменялись признаниями
Турецкий провал, критика интервью, встреча с Карпиным... Хет-трик Дзюбы можно было предсказать
ФСБ предотвратила покушение на главу «Царьграда» Малофеева
На российский рынок вышел новый бренд техники из КНР
Подельник подозреваемой в убийстве Дугиной признал вину
Подельник убийцы Дугиной находится в больнице в Москве
Популярное видео
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Салернитана» — «Ювентус»: чемпионат Италии, видеообзор
«Интер» — «Милан»: чемпионат Италии, 21-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 21-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Наполи»: чемпионат Италии, 21-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Эмполи»: чемпионат Италии, 21-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Рома»: чемпионат Италии, 20-й тур, видеообзор матча
«Лацио» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, 20-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Монца»: чемпионат Италии, 20-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дибала объяснил, почему праздновал гол «Ромы» в ворота «Ювентуса», за который выступал 7 лет