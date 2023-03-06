Камоцци рассказал, почему Миранчуку будет сложно выиграть награду лучшего игрока месяца

Бывший советник руководства «Спартака» Франко Камоцци оценил шансы полузащитника «Торино» Алексея Миранчука выиграть награду лучшего игрока февраля.

«У Алексея Миранчука отличные показатели в «Торино», поэтому будет хорошим результатом, если россиянин получит награду игрока месяца в Серии А. Но все равно Ди Мария и Кварацхелия сейчас на более высоком уровне. Выиграть эту награду у них будет сложно», — цитирует Камоцци Sport24.

Ранее российский полузащитник попал в число номинантов на награду лучшему игроку февраля в Серии А. Кроме него на нее претендуют: Виктор Осимхен, Хвича Кварацхелия (оба «Наполи»), Анхель Ди Мария («Ювентус») и Федерико Баскиротто («Лечче»).