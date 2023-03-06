Камоцци рассказал, почему Миранчуку будет сложно выиграть награду лучшего игрока месяца

Сегодня, 15:28
Бывший советник руководства «Спартака» Франко Камоцци оценил шансы полузащитника «Торино» Алексея Миранчука выиграть награду лучшего игрока февраля.
«У Алексея Миранчука отличные показатели в «Торино», поэтому будет хорошим результатом, если россиянин получит награду игрока месяца в Серии А. Но все равно Ди Мария и Кварацхелия сейчас на более высоком уровне. Выиграть эту награду у них будет сложно», — цитирует Камоцци Sport24.
Ранее российский полузащитник попал в число номинантов на награду лучшему игроку февраля в Серии А. Кроме него на нее претендуют: Виктор Осимхен, Хвича Кварацхелия (оба «Наполи»), Анхель Ди Мария («Ювентус») и Федерико Баскиротто («Лечче»).