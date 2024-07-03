Камоцци считает, что «Аталанта» совершит ошибку, если расстанется с Миранчуком

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал слухи о возможном уходе Алексея Миранчука из «Аталанты».

Как сообщает журналист Николо Скира, 28-летний россиянин не входит в планы бергамасков и может покинуть клуб летом. Ранее стало известно, что Миранчук может продолжить карьеру в МЛС.

«Для меня Алексей — очень хороший футболист, который показал, что он умеет играть в серии А и в Европе на высоком уровне. Если «Аталанта» захочет избавиться от Алексея, думаю, это будет ошибкой», — сказал Камоцци «СЭ».

В сезоне-2023/24 Миранчук провел за итальянский клуб 42 матча во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 12 результативных передач. Вместе с «Аталантой» полузащитник стал обладателем Лиги Европы. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Миранчука в 10 миллионов евро.

Софья Грецкая