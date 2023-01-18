Камоцци: «Чемпионат Испании подойдет Кварацхелии лучше, чем АПЛ»

Сегодня, 12:48
Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна поделился мнением о будущем полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии.
«Хвича — потрясающий футболист. Но я думаю, что испанский чемпионат подойдет ему больше, чем английский», — приводит «РБ Спорт» слова Камоцци.
Ранее появилась информация о том, что 21-летним грузином интересуются «Арсенал» и «Манчестер Сити».
Кварацхелия длительное время выступал в России: с февраля по июнь 2019 года он играл за «Локомотив», а с июля 2019 года по март 2022 года — за «Рубин».
Полузащитник перешел в «Наполи» в июле 2022 года, на его счету 9 голов и 12 результативных передач в 20 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 60 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования