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Сегодня, 12:48

Камоцци: «Чемпионат Испании подойдет Кварацхелии лучше, чем АПЛ»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна поделился мнением о будущем полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«Хвича — потрясающий футболист. Но я думаю, что испанский чемпионат подойдет ему больше, чем английский», — приводит «РБ Спорт» слова Камоцци.

Ранее появилась информация о том, что 21-летним грузином интересуются «Арсенал» и «Манчестер Сити».

Кварацхелия длительное время выступал в России: с февраля по июнь 2019 года он играл за «Локомотив», а с июля 2019 года по март 2022 года — за «Рубин».

Полузащитник перешел в «Наполи» в июле 2022 года, на его счету 9 голов и 12 результативных передач в 20 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 60 миллионов евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/franko-kamotstsi-ispanskij-chempionat-podojdet-kvaratshelii-bol-she-chem-anglijskij/

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Ф2(0)

21%

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Ювентус
Монца

П1

32%

1.56

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РБ Лейпциг
Бавария

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1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
Хвича Кварацхелия
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