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Италия

Сегодня, 15:55

Камоцци считает, что текущий сезон определяющий для Миранчука в Италии

Артем Бухаев
Корреспондент
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Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, в разговоре с «СЭ» оценил выступление российского полузащитника «Торино» Алексея Миранчука в матче 12-го тура чемпионата Италии против «Милана» (2:1).

«Мне нравится связка Влашича и Миранчука. Этот сезон определяющий для Алексея? Конечно», — сказал Камоцци «СЭ».

27-летний россиянин выступает в «Торино» на правах аренды с августа 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за итальянский клуб 6 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу.

«Торино» с 17 очками занимает девятое место в турнирной таблице.

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Торино
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