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Италия

Сегодня, 16:09

Камоцци считает преувеличением называть Кришито легендой российского футбола

Алина Савинова
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Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о решении экс-футболиста сборной Италии Доменико Кришито завершить карьеру игрока.

«У Доменико Кришито выдалась отличная карьера в России и Италии. Не могу назвать его легендой российского футбола — это слишком преувеличено, но Кришито был важным игроком и капитаном «Зенита», — приводит Sport24 слова Камоцци.

Кришито выступал за «Дженоа», «Ювентус», «Торонто», а также «Зенит», в составе которого провел 224 матча, забил 20 голов и отдал 29 результативных передач.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-05-21-franko-kamotstsi-preuvelicheniye-nazyvat-domeniko-krishito-legendoy-rossiyskogo-futbola
Доменико Кришито
Футбол
ФК Зенит
Франко Камоцци
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