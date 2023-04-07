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Италия

Сегодня, 21:16

Камоции считает, что «Торино» придется выбирать между Миранчуком и Влашичем

Алина Савинова
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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, считает, что руководству «Торино» придется выбирать между российским полузащитником Алексеем Миранчуком и его хорватским одноклубником Николой Влашичем.

«Миранчук и Влашич — классные футболисты. Но они несколько дублируют функции друг друга на поле. Думаю, «Торино» не сможет выкупить обоих, слишком дорого. Клубу придется выбирать между Алексеем и Николой», — приводит «РБ Спорт» слова Камоцци.

Миранчук выступает за «Торино» на правах аренды из «Аталанты», Влашич — на правах аренды из «Вест Хэма».

В текущем сезоне «Торино» занимает десятую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в активе 38 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/franko-kamotsii-torino-pridetsya-vy-birat-mezhdu-miranchukom-i-vlashichem-oboih-ne-vy-kupit/
Алексей Миранчук
Никола Влашич
Футбол
ФК Торино
Франко Камоцци
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