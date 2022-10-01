Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в комментарии для «СЭ» отреагировал на дубль российского нападающего Дениса Черышева в матче за «Венецию» против «Кальяри» (4:1) в 7-м туре серии B.

«Поздравляю его с забитыми мячами и победой. Молодец, так держать! Главное, чтобы не было травм. Хотелось бы, чтобы он больше играл в футбол, а меньше лечился. Хорошо, когда наши футболисты забивают голы в Европе. Дай бог, чтобы он помог команде вернуться в серию А», — сказал Канчельскис «СЭ».

Черышев забил два гола в матче с «Кальяри» — на 64-й и 66-й минутах. Для 31-летнего игрока эти голы стали первыми в составе новой команды. Также нападающий отметился результативной передачей.

«Венеция» одержала вторую победу в сезоне и поднялась на 12-ю строчку (8 очков)