1 октября, 17:28
Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в комментарии для «СЭ» отреагировал на дубль российского нападающего Дениса Черышева в матче за «Венецию» против «Кальяри» (4:1) в 7-м туре серии B.
«Поздравляю его с забитыми мячами и победой. Молодец, так держать! Главное, чтобы не было травм. Хотелось бы, чтобы он больше играл в футбол, а меньше лечился. Хорошо, когда наши футболисты забивают голы в Европе. Дай бог, чтобы он помог команде вернуться в серию А», — сказал Канчельскис «СЭ».
Черышев забил два гола в матче с «Кальяри» — на 64-й и 66-й минутах. Для 31-летнего игрока эти голы стали первыми в составе новой команды. Также нападающий отметился результативной передачей.
«Венеция» одержала вторую победу в сезоне и поднялась на 12-ю строчку (8 очков)
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