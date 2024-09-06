Каннаваро назвал единственного футболиста серии А, который мог бы заиграть в «Манчестер Сити» или «Реале»

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Бывший защитник сборной Италии Фабио Каннаваро поделился мнением о форварде «Интера» и сборной Аргентины Лаутаро Мартинесе.
Ранее 27-летний нападающий попал в список из 30 номинантов на «Золотой мяч» по итогам сезона-2023/24.
«Вы не можете подвергать сомнению уровень Лаутаро. Он выиграл чемпионат Италии и Кубок Америки. Он всегда вносит свой вклад. Надеюсь, что серия А и «Интер» никогда его не потеряют. Если я думаю о футболистах серии А, которые могли бы играть за «Сити» или «Реал», я вспоминаю Лаутаро и больше, пожалуй, никого», — цитирует Каннаваро Football.Italia.
Мартинес выступает за «Интер» с 2018 года. В текущем сезоне он провел два матча за черно-синих в чемпионате Италии.