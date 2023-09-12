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Италия

Сегодня, 07:24

Каннаваро считает, что итальянский футбол необходимо усиливать

Виктория Кравченко
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Экс-игрок итальянской сборной Фабио Каннаваро прокомментировал выступление национальной команды перед матчем с Украиной в рамках отбора на чемпионат Европы.

«Что-то надломилось после Берлина. Мы дважды вылетели с чемпионата мира, и дважды вообще не попали на него. Я думаю, проблемы связаны как с администрацией, так и технического плана. Мы должны усиливать итальянский футбол», — цитирует Каннаваро Il Messaggero.

Италия и Украина сыграют сегодня, 12 сентября. Начало — в 21.45 мск.

Фабио Каннаваро
Сборная Италии по футболу
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 Наполи 3 2 0 1 6-3 6
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 Верона 3 2 0 1 4-4 6
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17.09 16:00
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