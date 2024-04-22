Каннаваро стал новым главным тренером «Удинезе»

Чемпион мира и обладатель «Золотого мяча» 2006 года Фабио Каннаваро назначен на пост главного тренера «Удинезе», сообщается на официальном сайте клуба.

Отмечается, что контракт с 50-летним специалистом рассчитан до 30 июня 2024 года.

«Благодаря опыту Каннаваро игры на поле, технике и бесспорному лидерству клуб нашел в нем подходящую фигуру, которая поможет команде сохранить место в чемпионате», — говорится в заявлении «Удинезе».

Будучи футболистом, Каннаваро выступал за «Наполи», «Парму», «Интер», «Ювентус», «Реал» и «Аль-Ахли». После завершения карьеры игрока он перешел к тренерской деятельности. Последним местом работы итальянца был «Беневенто», который он покинул в 2023 году.