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Италия

Сегодня, 16:52

Каннаваро стал новым главным тренером «Удинезе»

Алина Савинова
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Чемпион мира и обладатель «Золотого мяча» 2006 года Фабио Каннаваро назначен на пост главного тренера «Удинезе», сообщается на официальном сайте клуба.

Отмечается, что контракт с 50-летним специалистом рассчитан до 30 июня 2024 года.

«Благодаря опыту Каннаваро игры на поле, технике и бесспорному лидерству клуб нашел в нем подходящую фигуру, которая поможет команде сохранить место в чемпионате», — говорится в заявлении «Удинезе».

Будучи футболистом, Каннаваро выступал за «Наполи», «Парму», «Интер», «Ювентус», «Реал» и «Аль-Ахли». После завершения карьеры игрока он перешел к тренерской деятельности. Последним местом работы итальянца был «Беневенто», который он покинул в 2023 году.

Источник: https://www.udinese.it/news/squadra/fabio-cannavaro-nuovo-allenatore-delludinese
Фабио Каннаваро
Футбол
ФК Удинезе
Серия А
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