Каннаваро: «Кварацхелии еще есть куда расти»

8 июля, 23:32
Бывший обладатель «Золотого мяча» Фабио Каннаваро рассказал, что думает о потенциале грузинского нападающего «Наполи» Хвичи Кварцхелии.
«Ему есть куда расти, он умен. Первую половину прошлого чемпионата он провел исключительно хорошо, потом было сложнее, потому что соперники смекнули, что к чему, и начали опекать его», — цитирует Каннаваро ITASportPress.
В минувшем сезоне 22-летний полузащитник провел 42 матча за команду во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 17 результативных передач.