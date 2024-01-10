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Италия

Сегодня, 17:43

Каннаваро заявил, что готов возглавить «Наполи»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший защитник «Ювентуса» и «Наполи» Фабио Каннаваро поделился мнением о том, может ли он возглавить неаполитанцев.

«Давно пора меня назначить! Мне это кажется подходящим, я готов. Но решение принимает президент, и, честно говоря, я не получал никаких предложений на этот счет. Единственный реальный, конкретный контакт был с «Бешикташем». Но в итоге всего несколько дней назад они выбрали Фернанду Сантуша, бывшего тренера сборной Португалии. В «Наполи» ситуация очень сложная. После ухода Спаллетти ничего не получилось. На 22 очка меньше, чем год назад, — это огромная разница», — приводит слова Каннаваро Football Italia.

«Наполи» набрал 28 очков в 19 матчах и занимает девятое место в турнирной таблице серии А. Команду на данный момент возглавляет Вальтер Мадзарри.

Фабио Каннаваро
ФК Наполи
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