Канунников: «Горжусь, что Спаллетти был моим тренером»

Бывший форвард «Рубина» Максим Канунников высказался о победе «Наполи» под руководством Лучано Спаллетти в чемпионате Италии.

«Очень рад за Лучано и за «Наполи»! Они провели фантастический сезон и заслуженно завоевали трофей! Часто вспоминаю совместную работу с Лучано и его штабом и горжусь, что он был моим тренером», — приводит «Чемпионат» слова Канунникова.

«Наполи» досрочно стал победителем чемпионата Италии. 4 мая неаполитанцы вничью сыграли с «Удинезе» (1:1) и набрали 80 очков по итогам 33 туров серии А.

Спаллетти возглавлял «Зенит» с 2009 по 2014 год. Канунников 4 года играл за петербургскую команду по руководством итальянского тренера.