Капелло дал совет Моуринью по поводу его будущего

Известный итальянский тренер Фабио Капелло высказался о карьере Жозе Моуринью в «Роме».

«Не знаю, останется ли он в «Роме». Я бы не хотел, чтобы он думал, что серия А уступает АПЛ или ла лиге. Он тренировал лучшие клубы мира, и он все еще довольно молод, поэтому он может получать удовольствие от работы на очень высоком уровне», — приводит слова Капелло Football Italia.

«Рома» с 53 набранными очками в 29 играх занимает 3-е место в серии А. Моуринью возглавляет итальянский клуб с лета 2021 года. В 2022-м вместе с командой ему удалось выиграть первый розыгрыш Лиги конференций в истории турнира.