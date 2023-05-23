Капелло: «Миранчуку подходит серия А, он способен остаться и продолжить карьеру в Италии»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поделился мнением о выступлении полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, арендованного «Торино».

«Подходит ли Серия А Миранчуку? Да, вполне. У него есть все качества для того, чтобы заиграть в большинстве итальянских команд. Здесь он стал сильнее, со временем приобрел уверенность. Думаю, Алексей способен остаться и продолжить карьеру в Италии», — приводит слова Капелло «РБ Спорт».

Ранее российский хавбек из-за перелома мизинца пропустил матч 35-го тура чемпионата Италии против «Вероны» (1:0).

Миранчук выступает за «Торино» на правах аренды из «Аталанты». В текущем сезоне 27-летний россиянин провел 26 матчей в серии А, забил 4 гола и отметился 7 результативными передачами.