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Италия

Сегодня, 13:07

Капелло назвал Хвичу и Осимхена главными звездами сезона Серии А

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-тренер сборной России Фабио Капелло в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил игру нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии в текущем сезоне чемпионата Италии.

«Думаю, что Кварацхелию и Осимхена можно назвать двумя главными звездами этого сезона Серии А», — сказал Капелло «СЭ».

Кварацхелия выступает за «Наполи» с лета 2022 года. Срок контракта 22-летнего грузина с неаполитанцами рассчитан до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 85 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Кварацхелия провел за «Наполи» 23 матча в серии А, забил 12 голов и сделал 12 результативных передач. На счету нападающего Виктора Осимхена 21 гол и 5 голевых передач в 23 играх за «Наполи».

Виктор Осимхен
Фабио Капелло
Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
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