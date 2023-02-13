Капелло назвал Хвичу Кварацхелию сильной стороной «Наполи»

Бывший тренер сборной России Фабио Капелло в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил игру нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«Хвича Кварацхелия очень хороший игрок и сильная сторона «Наполи», — сказал Капелло «СЭ».

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия отличился в матче 22-го тура чемпионата Италии против «Кремонезе». Для Кварацхелии этот гол стал 9-м в нынешнем сезоне серии А.

Команда Лучано Спаллетти уверено возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 56 очков после 21 матча.

Неаполитанцы в последний раз выигрывали чемпионский титул в 1990 году.