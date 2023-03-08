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Италия

Сегодня, 18:35

Капелло — о смерти Гальбьяти: «Он был верным человеком»

Константин Белов
Корреспондент
Итало Гальбьяти, Фабио Капелло и Александр Низелик.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
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Бывший тренер сборной России Фабио Капелло в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал новость о смерти итальянского тренера Итало Гальбьяти, входившего в его штаб в сборной России в 2012-2014 годах.

«Он был отличным помощником и верным человеком», — сказал Капелло «СЭ».

Гальбьяти был многолетним помощником Капелло. Вместе они проработали в «Милане», «Роме», «Ювентусе», «Реале», а также сборных Англии и России. Всего более 15 лет.

Во время игровой карьеры Гальбьяти выступал в составе «Реджины», «Лекко» и «Комо».

Итало Гальбьяти. Сборная России выразила соболезнования в связи со смертью Гальбьяти
Фабио Капелло
Сборная России по футболу
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Умер тренер Итало Гальбьяти — он был многолетним помощником Фабио Капелло