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Италия

Сегодня, 13:48

Капелло: «Наполи» уже выиграл скудетто. Квара силен!»

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Бывший тренер сборной России Фабио Капелло в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу «Наполи» над «Ювентусом» (1:0) в 31-м туре серии А.

«Наполи» уже выиграл скудетто. Есть ли сейчас спад в игре у Хвичи Кварацхелии? Квара силен», — сказал Капелло «СЭ».

«Наполи» с 78 очками продолжают лидировать в чемпионате Италии. «Ювентус» с 59 очками занимает третье место в турнирной таблице серии А. За 7 туров до конца команда Лучано Спаллетти опережает «Лацио», идущий вторым, на 17 очков.

«Наполи» может стать чемпионом Италии в 32-м туре серии А, который пройдет на следующей неделе. Для победы в чемпионате неаполитанцы должны обыграть «Салернитану», а «Лацио» должен проиграть или сыграть вничью с «Интером».

(Валерия Яшвили)

Фабио Капелло
Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
ФК Ювентус
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