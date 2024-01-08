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Сегодня, 11:50

Капелло оценил игру Миранчука в матче против «Ромы»: «Играет очень хорошо!»

Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press
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Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло в комментарии для «СЭ» оценил игру полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в матче против «Ромы» (1:1) в 19-м туре итальянской серии А.

28-летний россиянин вышел в стартовом составе и отметился голевой передачей на Тена Копмейнерса.

«Миранчук играет очень хорошо. Вот почему он всегда играет в последних матчах», — сказал Капелло корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

В текущем сезоне в активе Миранчука 2 гола и 4 голевые передачи в 15 матчах за «Аталанту». Полузащитник отмечался результативным действием в 5 из последних 7 матчей за бергамасков.

Алексей Миранчук
Фабио Капелло
Футбол
ФК Аталанта
ФК Рома
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