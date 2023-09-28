Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 11:12

Капелло признался, что в Италии не переживали из-за полугодовой безголевой серии Хвичи: «Квара хорош!»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Хвича Кварацхелия.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло в комментарии «СЭ» высказался о прерванной в матче 6-го тура чемпионата Италии против «Удинезе» (4:1) безголевой серии грузинского полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

В предыдущий раз 22-летний грузин забивал 19 марта 2023 года в игре против «Торино» (4:0) в 27-м туре серии А-2022/23.

«В Италии не переживали из-за долгого отсутствия его голов, потому что Квара хорош!», — сказал Капелло «СЭ».

В сезоне-2023/24 Кварацхелия забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи в 6 матчах за «Наполи» во всех турнирах. Футболист впервые в карьере был номинирован на награду «Золотой мяч», обладатель которой станет известен 30 октября.

Фабио Капелло
Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
0
Читайте также
«Мне хотелось быть тренером, который достигает успеха. А не продавцом». Откровенный Николич — о «Локомотиве»
Блогер Даня Милохин хочется дебютировать в ММА
Al-Watan: США открывают новые фронты против РФ из-за провала Украины
В России появился новый курс подготовки медиаспециалистов
Нагорно-Карабахская Республика прекратит существование с 1 января
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Сассуоло» не планирует продавать нападающего Лорьенте «Тоттенхэму»