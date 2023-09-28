Капелло признался, что в Италии не переживали из-за полугодовой безголевой серии Хвичи: «Квара хорош!»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло в комментарии «СЭ» высказался о прерванной в матче 6-го тура чемпионата Италии против «Удинезе» (4:1) безголевой серии грузинского полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

В предыдущий раз 22-летний грузин забивал 19 марта 2023 года в игре против «Торино» (4:0) в 27-м туре серии А-2022/23.

«В Италии не переживали из-за долгого отсутствия его голов, потому что Квара хорош!», — сказал Капелло «СЭ».

В сезоне-2023/24 Кварацхелия забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи в 6 матчах за «Наполи» во всех турнирах. Футболист впервые в карьере был номинирован на награду «Золотой мяч», обладатель которой станет известен 30 октября.