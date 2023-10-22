Капелло: «Люди идут на стадион ради таких, как Леау»

Бывший главный тренер «Милана» Фабио Капелло доволен игрой нападающего команды Рафаэля Леау.

«Победы приносят таланты. Талант же Леау очевиден, тут даже говорить не о чем. Люди приходят на стадион именно для того, чтобы посмотреть на него. Все остальные игроки на его фоне скучны», — цитирует Капелло fcinter1908.it.

В этом сезоне 24-летний португалец провел 8 матчей в серии А, забил 3 гола и сделал 3 ассиста.