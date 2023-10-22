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Италия

Сегодня, 08:29

Капелло: «Люди идут на стадион ради таких, как Леау»

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер «Милана» Фабио Капелло доволен игрой нападающего команды Рафаэля Леау.

«Победы приносят таланты. Талант же Леау очевиден, тут даже говорить не о чем. Люди приходят на стадион именно для того, чтобы посмотреть на него. Все остальные игроки на его фоне скучны», — цитирует Капелло fcinter1908.it.

В этом сезоне 24-летний португалец провел 8 матчей в серии А, забил 3 гола и сделал 3 ассиста.

22 октября на стадионе «Сан-Сиро» пройдет матч девятого тура чемпионата Италии — «Милан» — «Ювентус».

Фабио Капелло
ФК Милан
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