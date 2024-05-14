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Сегодня, 11:44

Капелло считает де Дзерби хорошо подготовленным тренером

Виктория Кравченко
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Бывший тренер сборной России и «Милана» Фабио Капелло оценил работу Роберто Де Дзерби в «Брайтоне».

Ранее La Gazzetta dello Sport сообщила, что специалист интересен «Милану». Также в СМИ писали о предложении о работе де Дзерби со стороны «Баварии».

«Он хорошо подготовленный тренер, который отстаивает свои идеи, где бы он ни работал. Однако до сих пор никто не пришел [за ним], несмотря на то что его имя упоминается в связи с топ-клубами», — цитирует Капелло Calciomercato.

Он также добавил, что английский клуб требует 15 миллионов евро за то, чтобы досрочно расторгнуть контракт с де Дзерби. По мнению Капелло, это слишком большая сумма.

Контракт 44-летнего специалиста с «Брайтоном» истекает летом 2026 года. Команда располагается на 10-м месте в турнирной таблице АПЛ.

Фабио Капелло
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
Роберто Де Дзерби
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