Капелло считает де Дзерби хорошо подготовленным тренером

Бывший тренер сборной России и «Милана» Фабио Капелло оценил работу Роберто Де Дзерби в «Брайтоне».

Ранее La Gazzetta dello Sport сообщила, что специалист интересен «Милану». Также в СМИ писали о предложении о работе де Дзерби со стороны «Баварии».

«Он хорошо подготовленный тренер, который отстаивает свои идеи, где бы он ни работал. Однако до сих пор никто не пришел [за ним], несмотря на то что его имя упоминается в связи с топ-клубами», — цитирует Капелло Calciomercato.

Он также добавил, что английский клуб требует 15 миллионов евро за то, чтобы досрочно расторгнуть контракт с де Дзерби. По мнению Капелло, это слишком большая сумма.