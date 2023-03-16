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Италия

Сегодня, 15:19

Капелло заявил, что Кварацхелию можно назвать главным открытием сезона в чемпионате Италии

Алина Савинова
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Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло высказался об игре полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в сезоне-2022/23.

«Можно ли назвать Кварацхелию главным открытием сезона в серии А? Пожалуй, что да. Его навыки удивляют», — приводит «РБ Спорт» слова Капелло.

Кварацхелия перешел в «Наполи» в 2022 году из грузинского «Динамо». Его контракт с неаполитанским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. Ранее полузащитник выступал за такие российские клубы, как «Рубин» и «Локомотив».

В текущем сезоне 22-летний полузащитник сыграл 25 матчей за «Наполи» во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 15 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/fabio-kapello-kvaratsheliya-glavnoe-otkry-tie-e-togo-sezona-v-italii-ego-navy-ki-udivlyayut/
Хвича Кварацхелия
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