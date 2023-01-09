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Италия

Сегодня, 07:34

Капитан «Милана» Калабрия о шансах на титул: «Наполи» далеко впереди, а «Юве» побеждает в восьми матчах подряд»

Капитан «Милана» Калабрия оценил шансы клуба на титул в чемпионате Италии
Руслан Минаев
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Капитан «Милана» Давиде Калабрия оценил шансы «россонери» на титул в чемпионате Италии в этом сезоне.

В 17-м туре действующие чемпионы сыграли вничью с «Ромой» (2:2), упустив в концовке матча преимущество в два мяча.

«Конечно, мы не перестаем верить в титул, но надо понимать, что «Наполи» далеко впереди, а «Ювентус» побеждает уже в восьми матчах кряду. Если мы хотим выиграть Скудетто, такие вещи, как сегодня, надо исключить. Провели отличный матч, но дважды ошиблись под конец игры и все испортили. Пусть это будет уроком», — цитирует игрока PianetaMilan.it.

В этом сезоне «Милан» идет на третьем месте в серии А с 37 очками. Столько же у «Ювентуса». «Наполи» лидирует с 44 очками.

ФК Милан
ФК Наполи
ФК Ювентус
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