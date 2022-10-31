Каррера: «Гол Алексея Миранчука в ворота «Милана» просто загляденье!»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил игру российского полузащитника «Торино» Алексея Миранчука в матче 12-го тура чемпионата Италии с «Миланом» (2:1).

«Не смотрел весь матч, но гол Алексея Миранчука в ворота «Милана» просто загляденье! Точный удар в угол ворот после отличной комбинации и паса пяткой. Гол в ворота чемпиона дорого стоит. Миранчук и Влашич образовали хорошую связку в «Торино», — цитирует Sport24 Карреру.

27-летний Миранчук забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 6 играх за «Торино» в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии.

После этого матча «Торино» с 17 очками занимает девятое место в турнирной таблице, «Милан» с 26 очками — на третьей строчке.