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Каррера: «Гол Алексея Миранчука в ворота «Милана» просто загляденье!»

Мария Гусева
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил игру российского полузащитника «Торино» Алексея Миранчука в матче 12-го тура чемпионата Италии с «Миланом» (2:1).

«Не смотрел весь матч, но гол Алексея Миранчука в ворота «Милана» просто загляденье! Точный удар в угол ворот после отличной комбинации и паса пяткой. Гол в ворота чемпиона дорого стоит. Миранчук и Влашич образовали хорошую связку в «Торино», — цитирует Sport24 Карреру.

27-летний Миранчук забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 6 играх за «Торино» в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии.

После этого матча «Торино» с 17 очками занимает девятое место в турнирной таблице, «Милан» с 26 очками — на третьей строчке.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-31-karrera-gol-miranchuka-v-vorota-milana-prosto-zaglyadenye-aleksey-i-vlashich-obrazovali-khoroshuyu-svyazku-v-torino
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Милан
ФК Торино
Массимо Каррера
серия А
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