Каррера отметил заслугу Виалли в победе сборной Италии на чемпионате Европы-2020

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в комментарии для «СЭ» выразил соболезнования в связи со смертью бывшего футболиста «Челси» и «Ювентуса» Джанлука Виалли.

«Что первое приходит на ум, когда слышу его имя? Все хорошее время, проведенное вместе, наполненное смехом и победами! Даже в победе Италии на чемпионате Европы в том числе и его большая заслуга. Для Манчини было важно иметь его рядом с собой», — сказал Каррера «СЭ».

С 2017 года бывший футболист боролся с раком поджелудочной железы. В конце декабря 2022 года его состояние резко ухудшилось.