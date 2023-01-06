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Италия

Сегодня, 14:03

Каррера отметил заслугу Виалли в победе сборной Италии на чемпионате Европы-2020

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в комментарии для «СЭ» выразил соболезнования в связи со смертью бывшего футболиста «Челси» и «Ювентуса» Джанлука Виалли.

«Что первое приходит на ум, когда слышу его имя? Все хорошее время, проведенное вместе, наполненное смехом и победами! Даже в победе Италии на чемпионате Европы в том числе и его большая заслуга. Для Манчини было важно иметь его рядом с собой», — сказал Каррера «СЭ».

С 2017 года бывший футболист боролся с раком поджелудочной железы. В конце декабря 2022 года его состояние резко ухудшилось.

Джанлука Виалли
Массимо Каррера
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