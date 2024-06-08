Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Италия. Новости
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

8 июня, 23:15

Каррера отреагировал на информацию о возможном уходе из «Асколи»

Сергей Жуков
корреспондент
Массимо Каррера.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Массимо Каррера в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможном уходе с поста главного тренера «Асколи».

«У меня контракт с клубом еще на год», — сказал Каррера «СЭ».

По информации «СЭ», «Асколи» ведет переговоры о смене хозяина. Владелец Массимо Пульчинелли готов продать клуб американскому фонду, если тот подтвердит серьезность своих намерений.

«Асколи» сыграет в новом сезоне в серии С, и при новых хозяевах у команды будет новый тренер и другие футболисты. Ситуация должна проясниться до конца июня.

ФК Асколи
Массимо Каррера
Обсудить
Читайте также
Baza: Матвею Сафонову ограничили выезд из России из-за долгов по алиментам
Американский боец Каннонье уверен, что сможет побить Хабиба
СК завершил расследование убийства певца Игоря Талькова
Вратарь сборной России задолжал космическую сумму по алиментам. Что происходит вокруг Матвея Сафонова
В Индонезии пропавшую женщину нашли в брюхе питона
Торнадо прошел в Башкирии и Челябинской области
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

«Асколи» может расстаться с Каррерой