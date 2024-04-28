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Италия

Сегодня, 14:03

Каррера покинул зону вылета серии В

Георгий Кудинов
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В субботу, 27 апреля, «Асколи», который возглавляет бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера, победил в гостях «Тернану» (1:0) в матче 35-го тура серии В и догнал соперника в турнирной таблице.

Каррера получил оценку 6,5 от всех трех спортивных СМИ Италии La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport и Tuttosport.

Теперь у «Асколи», «Тернаны» и «Специи» по 37 очков, но команда экс-спартаковца опережает обоих конкурентов по дополнительным показателям, занимая спасительное 15-е место за 3 тура до окончания гладкого чемпионата.

Клубы, финиширующие 18-ми, 19-ми и 20-ми, вылетают в серию С напрямую. Занявшие 16-е и 17-е места, сыграю в стыковых матчах за право остаться в серии В.

В следующем туре «Асколи» 1 мая на своем поле примет «Козенцу», идущую на 14-й строчке.

Футбол
ФК Асколи
Массимо Каррера
серия B
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