Каррера пожелал удачи Боккетти в «Вероне»

Экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с корреспондентом «СЭ» пожелал удачи Сальвадоре Боккетти в «Вероне» на должности главного тренера.

«Поздравил его с назначение в «Верону». Для него это новое приключение! Я не знаю, что получится из этого, но желаю ему удачи», — сказал Каррера корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

«Верона» после 9 туров набрала 5 очков и находится в зоне вылета (18-е место). В следующем туре клуб дома сыграет с «Миланом» 16 октября.

Боккетти провел за «Спартак» 115 матчей, он становился с клубом чемпионом России сезона-2016/17.