Каррера рассказал, что до июня 2023 года не может выезжать за пределы Италии и за это время у него было много предложений из-за границы

Сегодня, 06:00
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью «СЭ» рассказал, что до следующего июня не имеет возможности выезжать за пределы Италии, и ответил на вопрос, готов ли будет вновь работать ассистентом Антонио Конте, если тот его позовет в штаб «Тоттенхэма».
— С Конте сейчас общаетесь?
— Иногда перекидываемся сообщениями. Но не каждую неделю.
— В «Тоттенхэм» к нему не приезжали?
— Нет, так как сейчас по определенным личным обстоятельствам не могу выезжать за пределы Италии. Я должен оставаться в стране до июня 2023 года. Очень жаль, что это так, поскольку получал много предложений из-за границы, но не могу ими воспользоваться.
— Если в июне, когда вам можно будет выезжать за границу, Конте предложил бы вам вернуться в его штаб — согласились бы? Или видите себя только главным тренером?
— Да, наверное, пошел бы. Знаю, как Антонио работает, но у него всегда есть чему поучиться. Так что почему бы и нет?