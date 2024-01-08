Каррера считает, что Миранчук способен закрепиться в основе «Аталанты»

Итальянский футбольный тренер Массимо Каррера поделился мнением о будущем полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в серии А.

«Чем больше игрового времени получает Миранчук, тем больше он раскрывается. Думаю, Алексей способен закрепиться в основном составе «Аталанты» — это очень талантливый футболист. У него еще все впереди. Повторюсь, Миранчук может заиграть в «Аталанте», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

28-летний россиянин вышел в стартовом составе «Аталанты» на матч 19-го тура серии А против «Ромы» (1:1) и отметился голевой передачей на Тена Копмейнерса в этой игре. Всего в активе Миранчука 2 гола и 4 голевые передачи в 15 матчах за итальянскую команду в текущем сезоне.