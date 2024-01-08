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Италия

Сегодня, 20:17

Каррера считает, что Миранчук способен закрепиться в основе «Аталанты»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Итальянский футбольный тренер Массимо Каррера поделился мнением о будущем полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в серии А.

«Чем больше игрового времени получает Миранчук, тем больше он раскрывается. Думаю, Алексей способен закрепиться в основном составе «Аталанты» — это очень талантливый футболист. У него еще все впереди. Повторюсь, Миранчук может заиграть в «Аталанте», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

28-летний россиянин вышел в стартовом составе «Аталанты» на матч 19-го тура серии А против «Ромы» (1:1) и отметился голевой передачей на Тена Копмейнерса в этой игре. Всего в активе Миранчука 2 гола и 4 голевые передачи в 15 матчах за итальянскую команду в текущем сезоне.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/massimo-karrera-miranchuk-sposoben-zakrepit-sya-v-osnove-atalanty-u-nego-vse-vperedi/
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
Массимо Каррера
Серия А
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