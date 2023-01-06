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Каррера — о смерти Виалли: «Всегда буду помнить его! Для него всегда будет место в моем сердце»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в комментарии для «СЭ» выразил соболезнования в связи со смертью бывшего футболиста «Челси» и «Ювентуса» Джанлуки Виалли.

С 2017 года бывший футболист боролся с раком поджелудочной железы. В конце декабря 2022 года его состояние резко ухудшилось.

«Очень печальная новость! Я всегда буду помнить его таким, каким он был на поле и в жизни. Он был просто отличным человеком! Для него всегда будет место в моем сердце», — сказал Каррера «СЭ».

Виалли сыграл 59 матчей за сборную Италии, в составе которой завоевал бронзу чемпионата Европы-1988 и бронзу чемпионата мира-1990.

В «Сампдории» Виалли выиграл 6 трофеев, в том числе чемпионат Италии и Кубок обладателей кубков. В составе «Ювентуса» — 5 трофеев, в том числе Лигу чемпионов и Кубок УЕФА. В «Челси» Виалли завоевал 4 трофея, включая Суперкубок УЕФА.

Джанлука Виалли
Футбол
Массимо Каррера
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Умер бывший футболист «Челси» и «Ювентуса» Джанлука Виалли

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