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Италия

Сегодня, 09:48

Карсдорп может остаться в «Роме»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Защитник «Ромы» Рик Карсдорп может остаться в клубе, сообщает журналист Николо Скира.

Римляне хотели продать 27-летнего нидерландца этой зимой, но получили лишь предложения об аренде футболиста. Это не устраивает руководство клуба, поэтому футболист может сохранить место в команде как минимум до конца нынешнего сезона.

В сезоне-2022/23 Карсдорп принял участие в 11 матчах «Ромы» и не отличился результативными действиями. Ранее сообщалось, что защитник не входит в планы главного тренера команды Жозе Моуринью.

Футбол
ФК Рома
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