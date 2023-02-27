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Италия

Сегодня, 09:17

Кассано оценил возможные перспективы Моуринью в АПЛ

Виктория Кравченко
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Экс-игрок «Милана» Антонио Кассано оценил возможный переход главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью в чемпионат Англии. Бывший футболист назвал клуб, в котором португальский тренер может перейти.

«Я уверен в одном — Моуринью вернется в АПЛ, даже если у него будет предложение просто от нормальной команды, не от топ-клуба. Он готов уйти. Как я считаю, он может вернуться только в «Челси». В «Интер» он не вернется, — цитирует Кассано итальянское новостное агентство ITASportPress.

«Рома» в серии А идет на 4-м месте. «Челси» в АПЛ занимает 10-ю строчку.

Антонио Кассано
Жозе Моуринью
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