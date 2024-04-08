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Италия

Сегодня, 15:31

Кассано: «Моуринью полностью закончился как тренер»

Виктория Кравченко
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Экс-нападающий «Ромы» и сборной Италии Антонио Кассано поделился мнением о тренере Жозе Моуринью, который в январе был уволен из римского клуба.

«Моуринью полностью закончился как тренер. Он больше не способен тренировать. Он делает все то же самое, что делал 10 лет назад», — цитирует Кассано La Domenica Sportiva.

На данный момент «Рома» занимает 5-е место в турнирной таблице серии А, на три очка отставая от идущей на 4-й строчке «Болоньи».

Последним клубом для 61-летнего Моуринью является «Рома». Португалец покинул команду в январе 2024 года. До итальянского клуба специалист руководил «Бенфикой», «Порту», «Челси», «Интером», «Реалом», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом».

Антонио Кассано
ФК Рома
Жозе Моуринью
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