Кассано рассказал о своем первом голе

Нападающий Антонио Кассано вспомнил свой первый гол в серии А. Это было в декабре 1999 года в матче «Бари» против «Интера».

«Уго Энинья забил в той игре с шестидесяти метров. Я был так рад за него. К тому моменту я запорол три или четыре шанса. Но потом и мне удалось забить. И я подумал, «Боже, я стал знаменитым и богатым». Когда мы вернулись в Бари, там нас ждали две тысячи человек. И все оони хотели быть моими друзями, хотя до этого никто не хотел угостить меня хотя бы апельсином», — цитирует Кассано ITASportPress.

Кассано — воспитанник «Бари». Он также играл за «Интер», «Милан», «Сампдорию» и другие клубы.