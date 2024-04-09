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Италия

Сегодня, 06:17

Кассано заявил, что Аллегри должен покинуть «Ювентус»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано раскритиковал работу главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

«Интер» намного сильнее в этом сезоне. Учитывая, что Аллегри — тренер, который говорит, что его карьера основана на результатах, но он ничего не выигрывал три года, пришло время уйти в отставку.

Он должен был это сделать еще в прошлом сезоне. «Ювентус» имеет 17 игроков национальных сборных, клуб потратил 160 миллионов евро на трансферы, но они продолжают играть в небрежный футбол. Игроки не могут сделать три передачи подряд.

Когда он говорит, что «Юве» должен финишировать четвертым, это вызывает смех. Просто посмотрите на «Болонью», они играют в изумительный футбол и потратили около 1,50 евро», — приводит слова Кассано Football Italia.

56-летний специалист во второй раз в карьере возглавил «Ювентус» в 2021 году. До этого он работал с командой с 2014 по 2019 годы.

После 31 тура туринцы с 62 очками занимают третье место в турнирной таблице серии А, отставая от лидирующего «Интера» на 20 очков.

Антонио Кассано
Футбол
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
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