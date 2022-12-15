Кавазашвили: «Кварацхелия в РПЛ был просто хорошим игроком, а в Италии стал классным футболистом»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили оценил прогресс полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии, а также назвал причины его профессионального роста в чемпионате Италии.

«Посмотрите на Кварацхелию. Он играет в шикарном итальянском клубе. И как он играет? Прекрасно! Почему? Потому что у него прекрасные партнеры. Они понимают его в техническом и тактическом плане, используют его великолепные качества технаря футболиста, которые видит обстановку на поле. Они ему дают возможность доказать свое мастерство. Почему он с первого матча стал любимцем публики? На стадионе имени Марадоны он является самым почитаемым футболистом на сегодня. А когда Хвича играл в чемпионате России, то только бегал. Его видно было только временами, как достаточно хорошего футболиста, но классным его никто не называл. А в Италии он стал классным игроком», — приводит слова Кавазашвили Metaratings.ru.

Кварацхелия выступал в РПЛ за «Рубин» c июля 2019 года по марта 2022 года. За казанскую команду хавбек сыграл 73 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал 18 результативных передач.

21-летний грузин перешел в «Наполи» в июле 2022 года. Он провел 17 матчей за итальянскую команду во всех турнирах, забил восемь мячей и оформил десять голевых пасов.