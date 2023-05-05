Кечинов заявил, что Кварацхелия и Осимхен стали ударной силой «Наполи»

Бывший нападающий московского «Спартака» и сборной России Валерий Кечинов оценил вклад грузинского полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в чемпионство команды.

«Однозначно, вклад он внес очень весомый. Потому что вместе с нападающим Осимхеном они стали ударной силой этой команды. И если посмотреть статистику, большинство голов, забитых «Наполи», организовала эта парочка», — приводит слова Кечинова «Газета.Ru».

22-летний Хвича Кварацхелия перешел в «Наполи» летом 2022 года из «Динамо» Батуми, подписав соглашение на пять лет. В сезоне-2022/2023 футболист сборной Грузии забил 12 мячей и отдал 12 голевых передач за 25 матчей в составе «Наполи» в серии А. Также на счету нападающего 2 гола и 4 результативные передачи за 8 матчей в Лиге чемпионов.

4 мая «Наполи» в гостях сыграл вничью с «Удинезе» в 33-м туре серии А (1:1) и завоевал чемпионский титул. За 5 туров до конца розыгрыша серии А отрыв «Наполи» от «Лацио» вырос до 16 очков, что позволило команде Лучано Спаллетти досрочно стать чемпионом Италии.