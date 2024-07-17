Кьеллини может вернуться в «Ювентус»

Сегодня, 07:10
Защитник Джорджо Кьеллини покинул пост в «Лос-Анджелесе», сообщает Football Italia.
По данным источника, футболист может вернуться в «Ювентус», за который высутпал 17. Ранее сообщалось, что он может стать техническим директором туринского клуба.
Не исключено и возвращение в сборную Италии, где уже работает голкипер Джанлуиджи Буффон.
39-летний футболист выступал за «Ювентус» с 2005 по 2022 год, после чего перешел в «Лос-Анджелес», где завершил карьеру и в январе 2024 года вошел в тренерский штаб американского клуба.