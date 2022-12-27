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Италия

Сегодня, 08:26

Кьеллини рассказал, как Буффон купил ему билет на финал ЧМ-2006

Виктория Кравченко
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Итальянский игрок Джорджо Кьеллини рассказал, как голкипер Джанлуиджи Буффон купил ему билет на ЧМ-2006.

«На тот момент меня звали в сборную пять раз, но на чемпионат мира не призвали. Я был расстроен, но, как и любой итальянец, болел за команду. Перед финалом взмолился Буффону, очень хотел билет. И он купил мне его! Утром в день финала я сел в рейс Милан-Берлин и смотрел матч в компании членов семей игроков, в частности, там была 6-летняя дочь Фабио Каннаваро, сегодня она уже взрослая девушка», — цитирует Кьеллини juvenews.eu.

Победителем ЧМ-2006 стала сборная Италии, которая обыграла Францию (1:1, пен — 5:3).

Джанлуиджи Буффон
Джорджо Кьеллини
Сборная Италии по футболу
ФК Наполи
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