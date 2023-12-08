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Италия

Сегодня, 09:56

Кьеллини рассказал о желании вернуться в «Ювентус»

Виктория Кравченко
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Защитник «Лос-Анджелеса» Джорджо Кьеллини планирует в скором будущем вернуться в «Ювентус». В американском клубе он выступает с лета 2022 года. В туринском клубе он играл 15 лет.

«Я вижу в своем будущем только «Ювентус». Не знаю, в каком качестве я туда вернусь, но я провёл в этом клубе почти половину своей жизни. Я по-прежнему близок с «Юве», и я очень рад, что команда хорошо проводит нынешний сезон. Не могу дождаться, когда снова окажусь на стадионе», — цитируют итальянские СМИ 39-летнего игрока.

После 14 туров серии А «Юве» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 33 очка.

Джорджо Кьеллини
ФК Ювентус
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