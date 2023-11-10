Кьеллини считает, что «Милан» нестабилен в последнее время

Защитник Джорджо Кьеллини рассказал, что думает об игре «Милана» в последние недели.

«Появились причины скептически относиться к перспективам клуба. Но единственный реально неудачный матч — это игра с «Удинезе», а в поединке с «ПСЖ» «россонери» эффектно вернулись», — цитирует Кьеллини pianetamilan.it.

В серии А «Милан» занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 22 очка в 11 матчах. В Лиге чемпионов Команда Стефано Пиоли с 5 очками поднялась на третье место в группе F после победы над «ПСЖ» (2:1).