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Италия

Сегодня, 09:17

Кьеллини считает, что «Милан» нестабилен в последнее время

Виктория Кравченко
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Защитник Джорджо Кьеллини рассказал, что думает об игре «Милана» в последние недели.

«Появились причины скептически относиться к перспективам клуба. Но единственный реально неудачный матч — это игра с «Удинезе», а в поединке с «ПСЖ» «россонери» эффектно вернулись», — цитирует Кьеллини pianetamilan.it.

В серии А «Милан» занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 22 очка в 11 матчах. В Лиге чемпионов Команда Стефано Пиоли с 5 очками поднялась на третье место в группе F после победы над «ПСЖ» (2:1).

Джорджо Кьеллини
ФК Милан
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