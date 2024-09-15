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Сегодня, 19:07

Кьеллини вернулся в «Ювентус» на управленческий пост

Алина Савинова
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«Ювентус» объявил о назначении бывшего защитника команды и сборной Италии Джорджо Кьеллини на должность руководителя отдела институциональных футбольных отношений.

Как сообщает пресс-служба туринцев, начиная с 16 сентября 40-летний специалист будет отвечать за отношения с национальными и международными футбольными организациями.

Кьеллини выступал за «Ювентус» с 2005 по 2022 год. Вместе с командой он стал 9-кратным чемпионом Италии, а также 5-кратным обладателем Кубка и Суперкубка страны. Помимо этого, он является чемпионом Европы 2020 года и бронзовым призером Олимпийских игр-2004 в составе национальной сборной Италии.

На клубном уровне защитник также играл за «Ливорно», «Фиорентину» и «Лос-Анджелес». В декабре 2023 года он объявил о завершении карьеры футболиста.

Джорджо Кьеллини
Футбол
ФК Ювентус

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