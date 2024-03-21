Кьер заявил, что ради «Милана» отклонил выгодное предложение из Саудовской Аравии

Защитник «Милана» Симон Кьер признался, что хочет остаться в итальянской команде.

«Я был бы счастлив, если бы остался в «Милане». Я отклонил выгодное предложение из Саудовской Аравии», — заявил Кьер в интервью Bold.

Кьер выступает за «Милан» с 2020 года. В этом сезоне 34-летний датчанин провел 22 матча и отметился 1 результативной передачей. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до лета 2024 года.

На данный момент «Милан» располагается на втором месте в турнирной таблице серии А. Команда набрала 62 очка в 29 играх.