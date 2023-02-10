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Италия

Сегодня, 22:58

Кураньи: «Денис Черышев в «Арисе» — это хорошая идея»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший форвард сборной Германии Кевин Кураньи поделился мнением о российском полузащитнике «Венеции» Денисе Черышеве.

«Ты можешь отлично работать, но время берет свое. С возрастом тебе становится тяжелее, затем ты переходишь в другой чемпионат. Это вполне нормальное явление в футболе. Может быть Черышеву стоит перейти в «Арис». Это хорошая идея», — приводит слова Кураньи Sport24.

В текущем сезоне 32-летний россиянин провел за «Венецию» 10 матчей в серии Б, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

Источник: Sport24
Денис Черышев
Кевин Кураньи
ФК Венеция
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