Кураньи: «Денис Черышев в «Арисе» — это хорошая идея»

Бывший форвард сборной Германии Кевин Кураньи поделился мнением о российском полузащитнике «Венеции» Денисе Черышеве.

«Ты можешь отлично работать, но время берет свое. С возрастом тебе становится тяжелее, затем ты переходишь в другой чемпионат. Это вполне нормальное явление в футболе. Может быть Черышеву стоит перейти в «Арис». Это хорошая идея», — приводит слова Кураньи Sport24.

В текущем сезоне 32-летний россиянин провел за «Венецию» 10 матчей в серии Б, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.