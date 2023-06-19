Кьеза не намерен этим летом покидать «Ювентус»

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Нападающий «Ювентуса» Федерико Кьеза не рассматривает этим летом уход из туринского клуба.
«Я доволен тем, как мы закончили сезон. Этот год был сложным для меня. Сейчас я думаю об отпуске лишь для того, чтобы на сборах готовиться к новому сезону. Возможный уход? Посмотрим, но сейчас я думаю лишь об этой команде», — цитирует футболиста Calciomercato.
В сезоне-2021/22 Кьеза был травмирован и до сих пор восстанавливается после травмы.
Вчера, 18 июня, футболист в составе сборной Италии занял третье место в Лиге наций, обыграв Нидерланды (3:2).